وفد من ضباط كلية القادة والأركان الكاميرونية في زيارة إلى الخارجية المصرية

استقبل القطاع الأفريقي بوزارة الخارجية، اليوم الأحد، وفدا من ضباط كلية القادة والأركان الكاميرونية متضمناً كل من مدير كلية القادة والأركان، ومدير الكليات والمعاهد العسكرية، وملحق الدفاع الكاميرونيين، ضمن برنامج تدريبي تنظمه وزارة الدفاع المصرية.

وأكدت وزير مفوض رشا سليمان نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أفريقيا، في مستهل اللقاء، أن العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة تقع في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، متطرقة في حديثها إلى أهم ملامح السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا، والمشاركة المصرية النشطة في المحافل الأفريقية وبعثات حفظ السلام.

كما استعرضت أوجه العلاقات الثنائية مع دول وسط أفريقيا بشكل عام والكاميرون بشكل خاص والتي تجمعها روابط تاريخية متميزة مع مصر منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بعد استقلال الكاميرون عام 1960.

من جانبها، أشارت الوزير المفوض د.علياء برهان نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجنوب الأفريقي إلى أهمية توحيد الموقف الأفريقي في القضايا الحيوية المطروحة في المحافل الدولية، وأن يصبح للقارة صوتًا مسموعًا إزاء تلك القضايا.

كما تطرق النقاش إلى الدور الرائد للمرأة الأفريقية في صناعة السلام وإعادة بناء المجتمعات الأفريقية في مرحلة ما بعد النزاعات.

أبدى الوفد اهتمامًا خاصًا بتطورات المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي؛ حيث استعرض وزير مفوض د. أحمد طايع مدير وحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف أهم جوانب قضايا الأمن المائي والموقف المصري إزاء الخطوات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي في ظل غياب الإرادة السياسية للجانب الإثيوبي للتعاون مع دولتي المصب.

في نهاية اللقاء، أشاد أعضاء الوفد الكاميروني بالدور المصري في دعم الجُهود التنموية لدول القارة من خلال أدوات السياسة الخارجية المصرية المتنوعة