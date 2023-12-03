الرئيس الفلسطيني يحث مدعي الجنائية الدولية على تسريع التحقيقات مع إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لأول مرة منذ بدء تصاعد الصراع في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وطالب عباس المدعي العام بـ"تسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس أطلع خان على "جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تستمر إسرائيل في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاتها المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وحثّ عباس على تسريع التحقيقات فيما يتعلق: "باستهداف إسرائيل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي وجرائم التطهير العرقي و"أبرتايد"، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الارهابيون من جرائم قتل وتهجير قسري".

وأضاف عباس أن "غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم والقهر والفصل العنصري والتطهير العرقي".

كما دعا إلى "وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود".

والتقى المدعي العام مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي قال إن "تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم محاسبة إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر".