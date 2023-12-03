قال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ جيش الاحتلال يتوسع في شن حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنّ حجم المساعدات الذي يدخل لقطاع غزة حاليا لا يكفي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للمواطنين.

ولفت إلى أنّ الأيام الثلاثة الأخيرة تشهد جرائم إبادة غير مسبوقة في قطاع غزة، مؤكدا أن هناك استهدافا لمجمعات سكنية بالكامل مع شن عمليات قصف عشوائي ضد المواطنين.

وأشار إلى أنّ الدماء في غزة تجري أنهارا في الكثير من مناطق قطاع غزة، لافتا إلى تسجيل أكثر من 1000 شهيد في يوم واحد (السبت).

وحذر من أن الأزمة الإنسانية في غزة تتعمق، كما أنّ المواطنين يجوعون وتحديدا في مناطق شمال غزة، منبها بأن الهجمات تتركز حاليا على مناطق جنوب غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت في وقت سابق من الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 15 ألفا و523 شهيدا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 15.523 شهيدا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف القدرة، أن حصيلة الإصابات خلال نفس الفترة، ارتفعت إلى 41 ألفا و316 مواطنا.