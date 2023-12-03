انقطاع الكهرباء وخدمة الهواتف المحمولة في النمسا بعد هطول ثلوج كثيفة

تعاني ما لا يقل عن 200 ألف أسرة في النمسا من انقطاع الكهرباء، اليوم الأحد، بعد هطول ثلوج كثيفة، بحسب ما قالته الشركات المقدمة لخدمة الكهرباء.

وقالت شركة إنيجري شتيرمارك المقدمة لخدمة الكهرباء، إن عامود جهد عالي انهار في ولاية ستيريا، مما أدى لانقطاع الكهرباء في مناطق بالولاية الواقعة جنوب شرق البلاد.

وكانت الشركة قد أوضحت أن 265 محطة فرعية توقفت عن العمل أيضا.

وتعاني الآلاف من الأسر من انقطاع الكهرباء في ولاية النمسا العليا على الحدود الألمانية.

وقالت السلطات، إن شبكات الهواتف المحمولة انهارت أيضا في ولاية ستيريا.

وتراجعت حدة هطول الثلوج اليوم، كما تحسن وضع الطرق، ولكن طرقا كثيرة مازالت مغلقة بسبب الأشجار التي سقطت، بحسب ما قالته رابطة السيارات اليوم، كما قالت خطوط السكك الحديد النمساوية، إن حركة القطارات مازالت متأثرة من الثلوج.

وأوضحت السلطات، أن هناك خطر وقوع انهيارات جليدية في الجبال، عقب هطول أكثر من نصف متر من الثلوج منذ أمس السبت.