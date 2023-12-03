المكتب الإعلامي في غزة: واشنطن أمدت الاحتلال بـ100 ألف قنبلة بعضها يزن 2000 رطل

قال المدير العام للمكتب الإعلامي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن قوات الاحتلال تتعمد خلق كارثة إنسانية حقيقية في القطاع المحاصر، مع دخول فصل الشتاء وانخفاض الحرارة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، صباح الأحد، أن الاحتلال هدم أكثر من 300 ألف وحدة ما بين هدم كلي وجزئي، لافتًا إلى أن المواطنين متواجدون الآن في الشوارع ومراكز الإيواء.

وأشار إلى نزوح حوالي 1.5 مليون مواطن منذ بداية العدوان الإسرائيلي، قائلًا إن الاحتلال يلاحق المدنيين ويقصفهم داخل مراكز الإيواء، كما ارتكب عشرات المجازر.

ونوه أن «الوضع الإنساني في غزة كارثي بامتياز»، مشيرًا إلى أن «قوات الاحتلال تمارس الحرب النفسية على أبناء الشعب الفلسطيني».

ولفت إلى أكاذيب الاحتلال بوجود مناطق آمنة للانتقال إليها في محافظات الجنوب، مستشهدًا بقصف القوات للمواطنين المنتقلين من الشمال على طريق صلاح الدين، وقصفها للمراكز التي دعاهم للتوجه إليها.

ونفى وجود مكان آمن في قطاع غزة، في ظل نية الاحتلال بارتكاب أكبر قدر من المجازر في كل المحافظات، منوهًا أن «القصف مستمر على مدار الساعة».

وصرح بأن «طائرات الاحتلال كثفت ارتكاب المجازر وقصف منازل المواطنين بعد انتهاء الهدنة»، مضيفًا أن الولايات المتحدة مشاركة في حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، إذ أنها أمدت الاحتلال بـ100 ألف قنبلة بعضها يزن 2000 رطل».

وواصلت إسرائيل عدوانها في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، كما شنت طائراتها خلال الساعات الماضية غارات وقصف كثيف على أنحاء مختلفة من القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

بالمقابل، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها: تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.

في حين أعلنت وزارة الصحة بالقطاع المحاصر ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15 ألفا و207 شهداء، وارتفاع عدد المصابين إلى 40 ألفا و652 جروحهم متفاوتة.