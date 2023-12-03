المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكية في سوريا

أفاد بيان للمقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد، بأنها قصفت قاعدة للقوات الأمريكية شمال شرقي سوريا "برشقة صاروخية كبيرة".

وذكرت بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع مساء اليوم أنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية في العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي (خراب الجير) شمال شرق سوريا برشقة صاروخية كبيرة".



وأوضح البيان أن عملية الاستهداف "أصابت أهدافها بشكل مباشر".

كانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت فجر اليوم عن استهدافها لقاعدة للقوات الأمريكية في أربيل في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة.