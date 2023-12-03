9 غيابات بصفوف الزمالك قبل مواجهة بطل غينيا

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يخوض الزمالك مساء اليوم الأحد مهمة إفريقية جديدة في بطولة كأس الكونفدرالية للموسم الجاري 2023-2024.

ستاد السلام يستضيف مباراة الزمالك أمام سوار الغيني، في تمام الساعة 9 مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى بسبب إيقافهم على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

كما يغيب عن الفريق الأبيض كل من مصطفى شلبى وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة والونش للإصابة، بينما يغيب محمد بيسو وأحمد زكى لأسباب فنية.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد استهل مشواره في بطولة الكونفدرالية بفوزه في القاهرة على فريق أبو سليم الليبي 1-0.