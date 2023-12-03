أمانة الزراعة والري بحزب مستقبل وطن تنظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي بالفيوم

نظمت الأمانة المركزية للزراعة والموارد المائية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب هشام الحصري، مؤتمرا جماهيريا، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمدينة الفيوم.

وشارك في المؤتمر أعضاء مجلسي النواب، والشيوخ ونقباء النقابات المهنية بالفيوم، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الزراعة والموارد المائية المركزية، ورئيس البنك الزراعي المصري، وأمين الحزب بمحافظة الفيوم، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، والمراكز والوحدات الحزبية وأمناء الزراعة والري بمحافظة بني سويف.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس السيسي في مجال الزراعة والري.

وأكد النائب عمرو أبو السعود أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد أمانة الزراعة والري المركزية لحزب مستقبل أن اختيار محافظة الفيوم لانطلاق مؤتمر أمانة الزراعة والري المركزية لكونها محافظة زراعية.

وأشار إلى أن مجال الزراعة والري حظي بإنجازات كثيرة في عهد الرئيس السيسي لم تشهدها على مدار عقود وعرض لأهم الإنجازات في مجال الزراعة والري منها محطة المعالجة الثلاثية ببحر البقر ومشروع مستقبل مصر بغرب الدلتا إحياء مشروع توشكي، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم تعد من أكثر المحافظات التي تم فيها إعادة تأهيل الترع والمساقي.

وقال: "دعمنا للرئيس ليس فقط للإنجازات التي تحققت وإنما أيضا لكونه رجل المرحلة لما تمر به المنطقة من أزمات وتحديات ودعا قيادات الزراعة والري للحشد أمام اللجان باعتبارهم رموز العائلات والشخصيات العامة بالقرى والمراكز".

فيما أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأمين الأمانة المركزية للزراعة والموارد المائية بحزب مستقبل، أن الدولة في عهد الرئيس السيسي حققت إنجازات كبيرة في مجال الزراعة، وتحلية مياه البحر والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وزيادة الرقعة الزراعية، ما يعد طفرة كبيرة نحو اكتفاء مصر ذاتياً من الزراعات الاستراتيجية.

كما أشار إلى أن الرئيس السيسي وضع قطاع الزراعة على رأس أولوياته باعتبار أن هذا القطاع يعد مصدرا للأمن الغذائي والأمن القومي، متابعًا: "تأييدنا للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية، ودعما للقرارات، والإجراءات للحفاظ على تراب الوطن ومواجهة التحديات المحيطة، وتأكيدا للوقوف خلف القيادة السياسية، وقدرته على تخطي الأزمات والضغوط السياسية والاقتصادية".

وفى كلمته أشار النائب عبد الحميد الدمرداش الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن الزراعة هي الرافد الأساسي للاقتصاد المصري، وتعد رافدًا من روافد الأمن الغذائي والأمن القومي.

ولفت إلى أن الشهور الماضية شهدت العديد من المؤتمرات بكل المحافظات لدعم الرئيس السيسي، موضحًا أن الأيام القليلة القادمة هي أيام الحشد الحقيقي، والخروج للصناديق لإرسال رسالة للعالم بوعي الشعب المصري، ووقوفه خلف قيادته لاستكمال مسيرة التنمية.

من جانبه أكد النائب عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بمحافظة الفيوم، أن مصر ستظل قوية وشامخة وقادرة على تخطي الأزمات والتحديات، مشددًا على ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة وأن يخرج الحدث الانتخابي بشكل يليق بمحافظة الفيوم، وان تكون المحافظة رقم "1" في التصويت لصالح الرئيس السيسي؛ لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع ودعا الحضور للحشد أيام الانتخابات 10 و11 و12 ديسمبر.

فيما أوضح المهندس سيد خليفة النقيب العام الزراعيين، مدى اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الزراعة وحجم الإنجازات التي تحققت خلال العشر السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة يعد واحدة من أهم المشروعات التي تعد نقلة نوعية للريف والصعيد المصري مثمنا جهود القيادة السياسية لدعم المزارع والفلاح المصري.

وطالب الحضور بضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة، وتأييد الرئيس لاستكمال خطط التنمية الزراعية ودعم المواطن والفلاح المصري.

فيما أكد الدكتور يحيى عياد الأمين المساعد لأمانة الزراعة والري المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الشعب هو صاحب الكلمة وحزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية يعبر عن نبض الشارع.

وقال: "إننا نعلن بكل الحب والتقدير غير المحدود ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعاهده على رد الجميل ودعا الجميع للحشد أيام الانتخابات".

وفى نهاية المؤتمر هتف الجميع بحب مصر ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.