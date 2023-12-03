الخارجية الأردنية تتابع تعرض مواطن أردني وعائلته لقصف قوات الاحتلال في غزة

تتابع مديرية العمليات والشئون القنصلية في وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، تعرض أحد المواطنين الأردنيين وأفراد عائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أنه تم التواصل مع المواطن وعائلته، حيث أفاد بتعرض المنزل الذي يقطنه للقصف، مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر، موضحاً أن ابنه المصاب في حالة غيبوبة ويتلقى العلاج في المستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وأكد القضاة أن الوزارة تتابع حالة المواطن الأردني وابنه المصاب، وتعمل على نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني إلى حين إجلائهم إلى المملكة.

وقال الناطق الرسمي إن الحكومة الأردنية تحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن سلامة هذه العائلة وجميع المواطنين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من القطاع.