 الخارجية الأردنية تتابع تعرض مواطن أردني وعائلته لقصف قوات الاحتلال في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 4 ديسمبر 2023 12:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الأردنية تتابع تعرض مواطن أردني وعائلته لقصف قوات الاحتلال في غزة

عمّان - بترا
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 11:55 م

تتابع مديرية العمليات والشئون القنصلية في وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، تعرض أحد المواطنين الأردنيين وأفراد عائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أنه تم التواصل مع المواطن وعائلته، حيث أفاد بتعرض المنزل الذي يقطنه للقصف، مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر، موضحاً أن ابنه المصاب في حالة غيبوبة ويتلقى العلاج في المستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وأكد القضاة أن الوزارة تتابع حالة المواطن الأردني وابنه المصاب، وتعمل على نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني إلى حين إجلائهم إلى المملكة.

وقال الناطق الرسمي إن الحكومة الأردنية تحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن سلامة هذه العائلة وجميع المواطنين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من القطاع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك