فحص طبي لعبد المنعم وياسر إبراهيم بعد العودة إلى القاهرة

يخضع محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، ثنائي الفريق الأول بالنادي الأهلي لفحص طبي، عقب عودة بعثة الأحمر من تنزانيا، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وكان محمد عبد المنعم قد تعرض لإصابة عبارة عن التواء في الكاحل، في تدريبات الأهلي بتنزانيا، قبل مواجهة يانج أفريكانز، وهو ما أسفر عن استبعاده من المباراة.

وتعرض ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي لإصابة في الركبة خلال اللحظات الأخيرة من عمر مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز، وهو ما أسفر عن استبداله لحساب اللاعب خالد عبد الفتاح.

وسيجري ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم فحوصات جديدة وأشعة رنين عقب العودة إلى مصر، من أجل الاطمئنان على حالتهما البدنية، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الأهلي كان قد تعادل مع يانج أفريكانز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك على ملعب بنيامين مكابا.