حزب الله يرد على تهديدات ترامب بإشعال جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط

قال نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني محمود قماطي إن "تصريح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لا معنى له ويخالف السياسات الأمريكية والوعود التي أطلقها".



وأضاف محمود قماطي: "إننا نرى التناقض في السياستين الأمريكية والإسرائيلية وبعض الأوروبية لجهة مطالبتهم بفصل الجبهات والآن يتم ربط إطلاق سراح الأسرى في غزة بجبهة لبنان".



وأكد قماطي أن "حزب الله قوي جدا في الحضور السياسي وفي مقاومته، ولسنا بحاجة لأي عمل عسكري أو أمني لتعزيز عملنا السياسي".

وجدد قماطي التذكير، قائلا: "نحن قلنا بشكل واضح بأننا نلتزم بالبنود الواردة بالقرار 1701، وعلى أن يلتزم بها الإسرائيلي أيضا، وسكتنا وصمدنا والنتيجة كانت التمادي والرسالة الردعية كانت ضرورية.. الجيش اللبناني يملك العزيمة الوطنية لكنه لا يملك السلاح اللازم للدفاع عن لبنان".

وتوعد دونالد ترامب مساء اليوم، المسؤولين عن عدم إطلاق سراح الأسرى في غزة، بأنه "إذا لم يطلق سراح الاسرى في غزة قبل 20 الشهر المقبل، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط." في أشد تهديد له منذ بدء الحرب على القطاع.

وجاء تهديد ترامب بعد ساعات من تأكيد الحكومة الإسرائيلية وفاة عومر ناوترا، وهو مواطن أمريكي إسرائيلي.

وذكرت "القناة 12" أنه "كان هناك ضغط على ترامب من عائلات الأسرى للإدلاء ببيان في الوقت الحالي على الرغم من أنه من غير المقبول التدخل في الأمور السياسية خلال الفترة الانتقالية".

كما أشارت إلى "استمرار الاتصالات للتوصل إلى اتفاق، لكن حتى الآن لم يسجل أي انفراجة بشأن القضية".