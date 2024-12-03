 رئيس الإمارات والعاهل الأردني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لمنع توسيع الصراع في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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رئيس الإمارات والعاهل الأردني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لمنع توسيع الصراع في الشرق الأوسط

أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 3:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 3:44 م

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، بحث الطرفان، خلال الاتصال، عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود لمنع توسيع الصراع فيها بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأشار الجانبان، إلى أهمية العمل على إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين، ويضمن تحقيق الاستقرار للجميع.

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