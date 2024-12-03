قيادة «البديل الألماني» تؤيد الانفصال عن «بديل الشباب» للحزب

تمضي قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا قدما في خططها للانفصال عن منظمة الشباب التابعة لها المعروفة باسم "بديل الشباب" وتأسيس منظمة جديدة.

ودعا المجلس التنفيذي للحزب إلى إجراء تغيير مماثل في النظام الأساسي للحزب، حسبما أكدت مصادر في الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان حزب البديل من أجل ألمانيا يفكر منذ فترة طويلة في إنشاء منظمة جديدة على أساس نموذج الاشتراكيين الشباب المعروفة باسم "يوزوس" لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وليس سرا أن هناك استياء بين قيادة حزب "البديل من أجل ألمانيا" من "بديل الشباب"، الذي صنفه المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على أن لديه مساعي مؤكدة نحو اليمين المتطرف. وقال عضو رفيع المستوى في الحزب في تصريحات لـ(د ب أ) إن الأمر لا يتعلق بحل التنظيم، موضحا أن حزب البديل من أجل ألمانيا لا يستطيع اتخاذ قرار مثل ذلك.

وتعتبر منظمة "بديل الشباب" مستقلة نسبيا، حيث لا يتعين على أعضائها في الوقت الحالي - باستثناء أعضاء مجلس الإدارة - أن يكونوا أعضاء في حزب البديل من أجل ألمانيا في نفس الوقت.

ويعني نموذج "يوزوس" قيد المناقشة أن جميع أعضاء حزب البديل لألمانيا الذين تقل أعمارهم عن 36 عاما سيكونون تلقائيا أعضاء في منظمة الشباب، كما أوضح الرئيس الاتحادي لـ "بديل الشباب"، هانيس جناوك قبل بضعة أشهر. وأضاف جناوك أن هذا سيسمح بمزيد من السيطرة من أعلى إلى أسفل، بما في ذلك في المسائل التأديبية مثل إجراءات الطرد.

ومع ذلك، فإن تغيير النظام الأساسي للانفصال عن منظمة الشباب وإنشاء منظمة جديدة يتطلب موافقة المؤتمر العام للحزب، مع الحاجة إلى أغلبية الثلثين لتمرير التعديل.