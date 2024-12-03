تراجع الأسهم والعملة الكورية الجنوبية بعد إعلان الأحكام العرفية

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تراجعت قيمة الأصول المالية الكورية الجنوبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان رئيس البلاد الأحكام العرفية مما أثار المخاوف من الاضطرابات السياسية في البلاد.

وتراجع مؤشر آي شيرز إم.إس.سي.آي كوريا الجنوبية بنسبة 1ر5% في التعاملات الأمريكية، وهو أكبر تراجع يومي له منذ 5 أغسطس الماضي.

كما تراجع الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية تراجع 5% اليوم.

يأتي ذلك في حين قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن قرار إعلان الأحكام العرفية يستهدف حماية الديمقراطية والنظام الدستوري، ولن يؤثر على السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية.

وأضاف أن القرار سيساعد أيضا في التخلص من مؤيدي كوريا الشمالية.

من ناحيته قال أروب تشاتريج المحلل الاقتصادي في بنك ويلز فارجو الأمريكي إن "الغموض المحلي يضاف إلى الضغوط الخارجية خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي بدأت فيه السوق الرهان على احتمال زيادة الرسوم على الواردات الأمريكية في عهد إدارة الرئيس المنتخب ترامب".

كما تراجعت شهادات إيداع الشركات الكورية الجنوبية في البورصات الخارجية اليوم.

وانخفض سعر سهم شهادات إيداع شركة التجارة الإلكترونية كوبانج بنسبة 9ر6% في التعاملات الأمريكية إلى جانب خسائر شهادات إيداع شركة الصلب بوسكو هولدنجز وشركة الخدمات المالية كيه.بي فاينانشال جروب.

وسجل الوون الكوري الجنوبي أسوأ أداء بين 31 عملة رئيسية تتابعها بلومبرج اليوم، حيث تراجع بنسبة 7ر1% إلى 1430 وون لكل دولار.