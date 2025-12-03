تباين الإقبال على التصويت في اليوم الأول لإعادة انتخابات النواب بإمبابة

- محاولة دعاية قرب لجنة والأمن يتدخل.. والتوك توك وسيلة أساسية لحشد الناخبين

شهدت عدد من لجان الاقتراع في الدائرة الثامنة، التي تشمل قسمي إمبابة والمنيرة الغربية، والتي تُجرى فيها إعادة انتخابات مجلس النواب ضمن الدوائر الـ19 الملغاة من الهيئة الوطنية للانتخابات، تباينًا في حجم إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

توافد المواطنون منذ الساعات الأولى على مدرسة عثمان بن عفان للإدلاء بأصواتهم، واصطفوا في طوابير منتظمة أمام بوابة اللجنة الانتخابية تحت مظلة كبيرة مزينة بألوان العلم المصري، وهو نفس المشهد الذي تكرر في مدرسة أحمد عرابي الابتدائية، التي شهدت إقبالًا للناخبين أمام اللجان، وسط توافر وسائل نقل تحمل صور المرشحين.

وقسم رجال الشرطة المتواجدون أمام اللجنة لتأمينها الناخبين إلى صفين؛ الأول للشباب وكبار السن، والثاني للسيدات، بينما تمركزت سيارة إطفاء وأخرى تابعة للإدارة العامة للمرور في محيط اللجنة الانتخابية.

في المقابل، سجلت لجان أخرى مثل إمبابة الثانوية التجارية بنين وغزوة تبوك والعروبة وإمبابة الثانوية العسكرية حضورًا أقل.

وشهد محيط اللجان غياب مظاهر الدعاية الصاخبة، فلا منشورات دعائية للأحزاب، ولا لافتات تسيطر على المشهد.

على بعد أمتار قليلة من مقر لجنة مدرسة عثمان بن عفان، تجمع عدد من الشباب وسيدتين حول طاولة خشبية وضعوا عليها لافتة صغيرة تحمل عبارة: "انزل.. شارك". حمل أحدهم جهاز لابتوب، بينما وقف آخر يراجع البطاقات الشخصية للمواطنين للبحث عن أرقامهم الانتخابية داخل اللجان، لكن بعضهم كان يحمل أوراقًا دعائية لأحد المرشحين توزع بهدوء.

توالى الناخبون على المجموعة طلبًا للمساعدة، خصوصًا كبار السن والسيدات ممن يواجهون صعوبة في معرفة لجانهم، غير أن وجود أوراق الدعاية بالقرب من اللجنة لم يمر دون ملاحظة أفراد الأمن، الذين تدخلوا خلال دقائق وطلبوا من المجموعة الابتعاد عن حرم اللجنة. غادرت المجموعة المكان على توك توك يحمل دعاية انتخابية لأحد المرشحين بعد توجيه التحذير، بينما استمر تدفق الناخبين إلى داخل المدرسة.

وفي شوارع إمبابة الضيقة والمتشابكة، برز التوك توك كوسيلة مزدوجة؛ فحمل الناخبين من منازلهم إلى اللجان، وفي الوقت نفسه حمل على جوانبه صور المرشحين وشعاراتهم. تحركت التكاتك بسرعة بين السيارات والمارة، مع لافتات للمرشحين المتنافسين في ذات الدائرة، لتصبح جزءًا من المشهد اليومي لأهالي إمبابة.

وتشهد المنافسة على مقعدي الدائرة صراعًا بين مرشح حزب مستقبل وطن وليد المليجي، ومرشح حزب المحافظين البرلماني السابق إيهاب الخولي، الحاصل على الترتيب الثاني في قائمة المرشحين، فيما تحاول النائبة نشوى الديب الحفاظ على مقعدها لدورة ثالثة، كما تنافس في الدائرة النائبة السابقة شادية ثابت ومرشح حزب الوفد أحمد المنشاوي.