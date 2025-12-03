تفقد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لجان الدائرة الثانية "الرمل"، وذلك في إطار متابعة إعادة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.

وشدد المحافظ خلال الجولة على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المقرات الانتخابية، مع الاهتمام بالنظافة، الإضاءة الداخلية والخارجية، وتسهيل حركة المواطنين داخل اللجان لضمان بيئة انتخابية منظمة وآمنة.

كما تفقد المحافظ سير العملية الانتخابية داخل اللجان، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كل سبل الدعم والراحة للناخبين، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل شفاف وفعّال.

وتُجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية داخل الدائرة الثانية ومقرها "الرمل"، والتي تضم لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا لهم حق التصويت، ويختار الناخبون 3 مرشحين من بين 16 مرشحًا بنظام الاقتراع السري المباشر، وهم: أحمد عبدالمجيد، عمر الغنيمي "حزب مستقبل وطن"، حازم الريان "حزب حماة الوطن"، والمستقلين هم: منى حسن عبد ربه، أحمد محمد عبدالظاهر، فخر الجارحي، محمود عسكر، هشام الدين عسران، عفيفي كامل، رضا الغباشي، مجدي راغب البيومي، وسيم طه السروجي، دنيا محمود عرب، شفيع عبدالحميد محمد، وأحمد الخميسي.