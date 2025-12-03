جاكلين عازر تتفقد سير الانتخابات في البحيرة: الإقبال على اللجان يعكس وعيا وطنيا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عددًا من لجان انتخابات مجلس النواب، شملت لجنة مدرسة إفلاقة ومعاذ بن جبل، للاطمئنان على جاهزية اللجان وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للناخبين.

وأكدت المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، مع الربط الدائم بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والأمنية لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أنه تم التأكد من استكمال جميع التجهيزات الفنية واللوجستية داخل وخارج اللجان، بما يشمل توفير ممرات آمنة ومنافذ دخول وخروج منظمة، فضلًا عن تقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، وتجهيز المظلات تحسبًا للظروف الجوية، لضمان بيئة انتخابية آمنة ومناسبة طوال فترة الاقتراع.

ودعت محافظ البحيرة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مشتركة لصناعة مستقبل أفضل.

وأشادت المحافظ بحرص المواطنين على التوافد أمام اللجان، موضحة أن الإقبال يعكس وعيًا وطنيًا ورغبة صادقة من أبناء المحافظة في تقديم صورة حضارية مشرفة خلال هذا الاستحقاق الوطني المهم.

الجدير بالذكر أن الدائرة الأولى (قسم وبندر دمنهور) تضم 86 مركزًا انتخابيًا و100 لجنة، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 655 ألفًا و848 ناخبًا وناخبة.