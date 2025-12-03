وزير المالية السعودي: وضعنا سقفا معينا في موضوع الدين

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن الدين لا يقلق طالما أن العائد منه أعلى من تكلفة الدين.

وقال الجدعان، خلال جلسة حوارية بعنوان "التنمية المستدامة في ميزانية 2026" بملتقى الميزانية، التي عقدت في الرياض اليوم ، إن الدين في حد ذاته أمر غير جيد، ولكن ما يهم هو أن يكون العائد من الدين أعلى من تكلفته، فمثلا عدد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كان أقل من 500 ألف منشأة قبل إطلاق الرؤية عام 2016، ولكن هذا العدد تضاعف بنسبة 294% إلى 1.7 مليون منشأة يملكها مواطن ومواطنة بنهاية النصف الأول 2025.

وأضاف أن الحكومة وضعت لنفسها سقفا معينا في موضوع الدين؛ وذلك بألا تزاحم القطاع الخاص وكذلك المواطنين وأيضا الشركات الكبرى في الاحتياج للدين، مؤكدا أن "المملكة تسير بشكل جيد في تحقيق التوازن الاقتصادي".

وأوضح أن كفاءة الإنفاق لا تعني خفض الإنفاق، ولكن تعني رفع العائد من كل ريال يُصرف في الميزانية لتحقيق أعلى عائد ممكن، وقد تعني تخفيض الإنفاق في بعض الجوانب، وتوجيهه إلى جوانب أخرى بما يحقق عائد أكبر على المواطنين.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال.