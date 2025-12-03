

تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالشراكة مع "البحث العلمي للاستثمار" الراعية للمشروع الوطني للقراءة، مسابقة "عالم نجيب محفوظ" الموجهة للمواهب الفنية الشابة، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وربط الأدب المصري بالفنون البصرية. يبدأ التقديم للمسابقة من اليوم، ويستمر حتى 27 ديسمبر الجاري، على أن يتم توزيع الجوائز خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تقوم المسابقة على رسم غلاف واحد لأحد أعمال نجيب محفوظ من الروايات التالية: بين القصرين، قصر الشوق، السكرية، اللص والكلاب، زقاق المدق، بداية ونهاية، ميرامار، أحلام فترة النقاهة، خان الخليلي، السمان والخريف، الطريق، المرايا.

وتستقبل المسابقة الراغبين في المشاركة من سن 18 وحتى 45 عامًا، على أن يتم اختيار 20 فائزًا توضع أعمالهم في معرض فني داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، مع إهدائهم جوائز عينية مقدمة من المشروع الوطني للقراءة. كما سيتم اختيار خمسة فائزين للحصول على جوائز مالية، حيث يحصل الفائز الأول على 20 ألف جنيه، والثاني على 15 ألف جنيه، والثالث على 12 ألف جنيه، والرابع على 10 آلاف جنيه، والخامس على 8 آلاف جنيه، بعد مراجعة الأعمال وتقييمها من لجنة التحكيم المختصة.

ويمكن استقبال الأعمال عبر البريد الإلكتروني egypt@srs.ae، مع كتابة عبارة "مسابقة عالم نجيب محفوظ" في عنوان الإيميل.

وتتضمن شروط المسابقة أن يكون العمل إبداعًا أصيلًا من المتسابق، وألا يكون قد شارك في مسابقة أخرى أو عُرض على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل. كما يجب إرسال ثلاث صور عالية الجودة لمراحل الرسم، بما فيها الصورة النهائية، ويتعين على المتسابق – في حال فوزه – تجهيز العمل الفني للعرض بشكل لائق خلال معرض الكتاب 2026.