زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة كينداري الإندونيسية

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر للزلازل اليوم الأحد، مدينة كينداري عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبية الإندونيسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، القول إن مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة في الساعة 1913 بالتوقيت العالمي الموحد، كان على مسافة 6ر137 كيلومترا إلى الشمال من شمال غربى مدينة كيندارى عاصمة إقليم سولاويسى الجنوبية.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط جرحى أو وقوع أضرار مادية نتيجة للزلزال.