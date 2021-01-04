رئيس الوزراء اليمني يؤكد أهمية العمل على إنهاء الانقلاب ووضع حد للأعمال الإرهابية الحوثية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية واتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع الجاهزية، على طريق استكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ووضع حد للأعمال الإرهابية والاجرامية الحوثية.. مشيرا إلى أن ما حدث في مطار عدن من هجوم إرهابي يعبر عن قلق مليشيات الحوثي من تواجد الدولة والحكومة.



وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الدماء التي اريقت في هذا الهجوم الإرهابي لن تذهب هدرا ولن تثني الحكومة عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها مهما كانت التهديدات والمخاطر.



جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليمني، عبر الاتصال المرئي، لمحافظي المحافظات اليمنية المحررة، لمناقشة الأولويات المحلية في المرحلة القادمة وما يمكن ان يتم تضمينه من خطط السلطات المحلية في البرنامج العام للحكومة وفق الاحتياجات العاجلة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.



وأكد الاجتماع أهمية إيجاد رؤية مختلفة لضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما يساعد على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ معالجات سريعة للأوضاع المعيشية والاقتصادية وفق برامج واقعية وقابلة للتطبيق .. موضحا أن المرحلة دقيقة وخطيرة والتحديات القائمة تحتاج الى إدارة مختلفة قادر على تجاوز الصعوبات واجتراح الحلول للمشاكل التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.



وأكد رئيس الوزراء أن الأشهر القادمة هي فترة اختبار حقيقي للحكومة أمام المواطنين ولا سبيل آخر إلا الارتقاء لمستوى التطلعات والعمل معا من أجل أن تتحول هذه الآمال المعقودة إلى واقع خاصة في الجانب المعيشي والخدمي والإنساني والاقتصادي.. لافتا إلى أن برنامج الحكومة سيكون واقعي ويركز على التعافي الاقتصادي ومعركة استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وأن السلطة المحلية في المحافظات جزءا لا يتجزأ منه وشريكه في تنفيذه.