 الفرقاطة الألمانية مكلنبورج-فوربومرن تشارك في تعزيز الجناح الشمالي للناتو - بوابة الشروق
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الفرقاطة الألمانية مكلنبورج-فوربومرن تشارك في تعزيز الجناح الشمالي للناتو

المصدر: وكالة أنباء الأناضول
المصدر: وكالة أنباء الأناضول
د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 8:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 8:42 م

تشارك الفرقاطة الألمانية "مكلنبورج-فوربومرن"، خلال الشهور المقبلة في تعزيز وحدة أسطول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شمال المحيط الأطلسي وكذلك في بحر الشمال وبحر البلطيق.

وأعلن متحدث باسم البحرية الألمانية، أن السفينة البحرية غادرت القاعدة البحرية في فيلهلمسهافن قبل ظهر اليوم الأربعاء، وعلى متنها طاقم يضم نحو 210 أشخاص للمشاركة في هذه المهمة.

وستعمل السفينة على دعم الجناح الشمالي للحلف العسكري، كما ستصبح جزءا من قوة التدخل السريع التابعة للناتو.

وأفادت البيانات الصادرة عن البحرية الألمانية، بأن من المزمع أن تشارك السفينة في العديد من المناورات الكبرى للناتو، ومن ذلك مناورات في بحر البلطيق.

وقال قائد الفرقاطة القبطان هندريك فيسلر، وفقا لبيان للبحرية الألمانية، إن "السفينة ستخدم هذه المرة على مدار ستة شهور كسفينة قيادة للقائد الألماني الجديد لوحدة الناتو".

وتقل السفينة البالغ طولها نحو 140 مترا على متنها قوات ومروحيتين تابعتين لسرب الطيران البحري، 5 الذي يقع مقره في منطقة نوردهولتس شمالي ألمانيا.

كانت الفرقاطة "مكلنبورج-فوربومرن" خدمت كجزء من قوة التدخل السريع التابعة للناتو على مدار عدة شهور في العام الماضي، ومن المنتظر أن تعود السفينة إلى ألمانيا في يوليو المقبل.

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