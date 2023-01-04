 هل سينتقل رونالدو إلى نيوكاسل يونايتد في الصيف؟.. مدرب الفريق يُجيب - بوابة الشروق
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هل سينتقل رونالدو إلى نيوكاسل يونايتد في الصيف؟.. مدرب الفريق يُجيب

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 3:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 3:29 ص

كشف إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حقيقة التقارير التي زعمت انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق في الصيف القادم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في الساعات الماضية، إلى وجود بند في عقد رونالدو مع ناديه الجديد النصر، ينص على انتقاله لصفوف نيوكاسل يونايتد في الصيف القادم، حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال هاو في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية: «نتمنى لرونالدو كل التوفيق في مغامرته الجديدة بالدوري السعودي، فهو لاعب كبير ويمتلك تاريخ حافل بالإنجازات».

وأضاف مدرب نيوكاسل: «كل التقارير التي تحدثت عن انتقال رونالدو إلينا في الصيف القادم غير صحيحة تمامًا».


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