طوارئ بالمستشفيات الجامعية فى القاهرة خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

تعليمات بزيادة الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وتوفير العدد اللازم من الطواقم الصحية

بدأت المستشفيات الجامعية التابعة لجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، تطبيق قرارات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية خلال فترة عيد الميلاد المجيد برفع حالة الاستعداد القصوى بالطوارئ والأقسام ضمن خطة تأمين طبى.

وقال متحدث وزارة التعليم العالى، الدكتور عادل عبدالغفار، إنه تم التوجيه بزيادة الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى توافر مستلزمات وأدوية الطوارئ وأكياس الدم.

وأكد عبدالغفار فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المستشفيات فى جامعات العاصمة مستمرة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية، واستقبال حالات الحوادث على مدار 24 ساعة.

وفى قصر العينى جامعة القاهرة، أجرى المدير التنفيذى لمستشفيات قصر العينى، الدكتور حسام صلاح، ثلاث جولات تفقدية بمستشفى النساء والتوليد وعدد من الأقسام الداخلية، تفقد خلالها العمل داخل مستشفى الطوارئ والاستقبال.

وأكد صلاح، خلال جولته، تواجد الأطباء والأطقم المعالجة داخل المستشفيات، وعدم وجود إجازات وتنظيم جداول عمل التمريض خلال أيام عيد الميلاد المجيد، على أن يتم رفع تقرير أول بأول لمكتب المدير التنفيذى وتوفير كافة سبل الراحة للمرضى.

وأشار إلى استمرار سياسة مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر للغرف والرعايات والعمليات ومداخل المستشفى والتزام المرضى بارتداء الماسك الطبى.

من جهته، أجرى عميد كلية طب الأسنان، الدكتور هشام عبدالحكم، جولة تفقدية بمبنى الحوادث وعيادات الاستقبال والطوارئ فى مستشفيات الكلية بقصر العينى، واطلع على جداول نوبتجيات الأطباء والتمريض والموظفين والأمن خلال الأيام المقبلة.

وقال عبدالحكم لـ«الشروق»، إنه تم تجهيز غرفتى عمليات على مستوى عال مع توفير الأطقم الطبية الخاصة بها نظرا لوجود حالات حوادث يتم استقبالها خلال أيام الإجازات تتطلب تدخل جراحى فورى من قبل أطباء الجراحة.

وأضاف أنه وجه بقيام عيادات الاستقبال والطوارئ بتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والتى يمكن أن تتوقف نتيجة للإجازة الأيام المقبلة.

فى سياق متصل، قال مدير مستشفيات طب حلوان، الدكتور وائل عمر، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن المستشفى الجامعى بحلوان تطبق سياسات خاصة بالإجازات المنظمة للعاملين فى المستشفى المتولين تقديم الخدمات العلاجية والصحية من أطباء وتمريض وموظفين لضمان تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه مع توافر جميع مستلزمات الطوارئ فى المستشفى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.