أوكرانيا: قواتنا قصفت 5 مناطق تمركز لأفراد عسكريين روس

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قصفت القوات الأوكرانية بالصواريخ والمدفعية أمس الثلاثاء موقعين للقيادة الروسية وخمس مناطق تمركز لأفراد عسكريين ومعدات ومستودع ذخيرة ونقطة مراقبة للطائرات المسيرة الروسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير "خلال الساعات الـ24 الماضية، شن العدو سبع ضربات صاروخية و18 غارة جوية ونفذ أكثر من 85 هجوما باستخدام راجمات الصواريخ متعددة الانطلاق، لاسيما على بنية تحتية مدنية لمدن كراماتورسك ودونتسك وزابوريجيا وخيرسون".

وتابع التقرير "هناك ضحايا مدنيون. ومازال التهديد مستمرامن جانب العدو، الذي يشن غارات جوية وصاروخية، بمختلف أنحاء أوكرانيا".

وأضاف التقرير "يركز الغزاة جهودهم لإجراء عمليات هجومية في منطقة باخموت".