وزيرة الداخلية الألمانية عن شغب رأس السنة: لدينا مشكلة مع شباب من أصول مهاجرة

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بتوقيع عقوبات ملحوظة وسريعة على الجناة المسؤولين عن أعمال الشغب، والتعديات التي وقعت على قوات الإنقاذ والشرطة في ليلة رأس السنة.



وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "لدينا مشكلة كبيرة في مدن ألمانية كبرى مع شباب من أصول مهاجرة يحتقرون دولتنا، ويرتكبون جرائم عنف، ويكاد لا يمكن الوصول إليهم عن طريق برامج التعليم والاندماج".



ورأت الوزيرة، أنه يتعين على مرتكبي العنف من الشباب أن يشعروا بتبعات جنائية ملحوظة وسريعة.



وقالت الوزيرة: "لا ينبغي أن نسمح لمرتكبي جرائم العنف من الشباب بإرهاب أحيائهم. كل جيرانهم يعانون منهم وبينهم عدد كبير على وجه خاص من الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة"، مردفة: "لا يوجد بين هؤلاء الجيران أي فهم للعنف والشغب".



وحذرت الوزيرة، من إثارة الاستياء العنصري في النقاش حول أعمال الشغب، قائلة: "من يستغل الجدل الضروري للتهميش، فإنه لا يحل المشكلة بل يفاقمها".



وكان قد جرى إعاقة قوات الإنقاذ والشرطة عن تأدية عملها ليلة رأس السنة، كما تعرضت هذه القوات للرشق بالألعاب النارية والصواريخ. وشهدت العاصمة الألمانية بشكل خاص أحداث شغب حادة.