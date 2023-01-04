قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بمحافظة الجيزة، إن اليومين المقبلين سيشهدان انخفاضا في الأسعار بعد الإفراج عن كميات من البضائع الموجودة بالموانئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" عبر شاشة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن مشكلة ارتفاع الأسعار تتلخص في الزيوت ومشتقاتها، لكن سلعة مثل الأرز فهي إنتاج محلي وتم تحقيق اكتفاء ذاتي.

وأشار إلى أن هناك اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر أيضا في السوق المصرية، موضحا أن شهر يناير المقبل سيشهد حصاد القصب، وفي فبراير حصاد البنجر.

ولفت إلى أن بعض الأصناف من الزيوت شهد أزمة ارتفاعات في الأسعار بوتيرة مبالغ فيها، قبل أن تنخفض بقيمة أربعة جنيهات في الزجاجة.

وأوضح أن زيت الذرة وعباد الشمس لم ينخفض سعراهما حتى الآن، لكنه عبر عن أمنيته حدوث انخفاض في الأسعار.