أصيب 9 أشخاص في محافظة الدقهلية، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بمنطقة مساكن العبور في المنصورة، وجري نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أول المنصورة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بمنطقة مساكن العبور دائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وتبين من خلال المعاينة الأولية وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل يحمل عددًا من الأشخاص.

ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص هم "هنا العيسوي أحمد، 40 سنة" "أحمد محمد محمود، 32 سنة" "مرفت عبد السلام شلبي، 24 سنة" "أسامة رضا عبد الغني، 22 سنة" "مصطفي السيد أبوزيد، 53 سنة" "علي محمود عبد التواب، 35 سنة" "عبد الرحمن حمدان محمد، 30 سنة" "المتولي السيد يوسف، 45 سنة" "إسلام راجح محمد، 22 سنة".

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر عن ذلك اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.