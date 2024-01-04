 نتنياهو لمبعوث أمريكي: يتعين عودة الإسرائيليين النازحين لديارهم بالوسائل السياسية أو العسكرية - بوابة الشروق
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نتنياهو لمبعوث أمريكي: يتعين عودة الإسرائيليين النازحين لديارهم بالوسائل السياسية أو العسكرية

د ب أ
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 11:18 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 11:18 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: "إنه يتعين أن يتمكن الإسرائيليون من العودة بأمان إلى ديارهم في الشمال".

 جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو، المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، اليوم الخميس، الذي يزور تل أبيب، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف نتنياهو: "عودة مواطنينا في الشمال والجنوب إلى ديارهم جزء من أهداف الحرب، وسوف يتم تحقيقها بالوسائل السياسية أو العسكرية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أبلغ وزير الدفاع يوآف جالانت، المبعوث الأمريكي، أن هناك فترة زمنية قصيرة أمام الدبلوماسية لتكون مؤثرة.

كان الإسرائيليون عند الحدود الجنوبية، قد نزوحوا إلى مناطق أكثر أمنا عقب عملية طوفان الأقصى، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، كما نزح أيضا السكان عند الحدود الشمالية المتاخمة للبنان بسبب تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ ذلك الوقت.


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