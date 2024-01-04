 الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 5294 شاحنة مساعدات من معبر رفح - بوابة الشروق
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الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 5294 شاحنة مساعدات من معبر رفح

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 7:54 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 7:54 م
كشفت هيئة المعابر الفلسطينية، عن حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت من خلال معبر رفح البري خلال عام 2023 المنتهي، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر بيان الهيئة، أن إجمالي شاحنات المساعدات القادمة عبر بوابة معبر رفح البري، منذ بدء دخول المساعدات بتاريخ 21 أكتوبر الماضي وتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني بلغ 5294 شاحنة، مصنفة كالتالي "397 شاحنة مستلزمات طبية، و211 أدوية، و53 أجهزة طبية (أسرة طبية، معدات)، و2641 مواد غذائية، و833 مياه، و179 أدوات، ومواد نظافة، و59 أدوات مطبخ، و94 ملابس، وأحذية، و2 حقائب، و205 فرشات، و497 بطانيات، وألحفة وسجاد، و119 خيام، و6 شوادر، و1 شاحنة أجهزة كهربائية، وطاقة شمسية".

وأشار البيان، إلى شاحنات المحروقات التي نقلت 1896 طن غاز، و3.793.167.00 لتر وقود، بالإضافة إلى دخول سيارات الإسعاف وعددها 81 سيارة.

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