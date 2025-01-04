عاصم الجزار عن تأسيس حزب الجبهة الوطنية: نسعى لرد الاعتبار لكلمة سياسة

قال الدكتور عاصم الجزار وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، إن التوجه لإنشاء الحزب هو أن الحياة السياسية لم تلقَ استحسان جميع المواطنين.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السيبت، أنه الحزب يهدف إلى تحسين واقع الحياة السياسية في مصر، ورد الاعتبار لكلمة السياسة.

وأوضح أنه كان من الضروري أن يكون هناك كيان أو جهة أو إدارة ما تتلقف توصيات الحوار الوطني ووضعها في شكل قوانين أو ساسيات أو خطط لتحقيق أهدافها المنشودة بما يساهم في وضعها حيز التنفيذ.

ولفت إلى أنه تم إجراء مناقشات بخصوص تدشين الحزب استمرت لأكثر من شهرين، موضحًا أنه تم عقد أكثر من عشرة لقاءات، انتهت إلى قناعة بالقدرة على إنشاء الكيان الجديد.

وعما إذا كان تأسيس الحزب يعني أنه لا توجد حياة سياسية بمصر، ردّ الجزار قائلا: «لا يمكننا القول إن مصر لا توجد سياسة بها، بل توجد حياة سياسية بالفعل لكن بمفهوم نرى أنه بحاجة لإعادة نظر ليكون هناك مزيد من المصداقية».

يُشار إلى أنه في 30 ديسمبر الماضي، جرى تدشين حزب الجبهة الوطنية تحت شعار مصر للجميع.