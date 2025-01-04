وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة يمتلكون عقيدة راسخة وعزيمة وإصرار على الوفاء بالمهام الوطنية

- وزير الدفاع يتفقد قاعدة الإسكندرية البحرية ويلتقى بعدد من المقاتلين

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قاعدة الإسكندرية البحرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية للكفاءة القتالية للقوات المسلحة والوقوف على مدى الجاهزية لتنفيذ كل المهام التى توكل إليها.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تقديمى تضمن إجراءات تأمين مسرح عمليات الأسطول الشمالى، كما شاهد بياناً عملياً لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من كفاءة قتالية عالية، أعقبه المرور على عدد من الوحدات البحرية للاطمئنان على مدى جاهزيتها، وناقش عددا من الأطقم التخصصية فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وإتقانهم للمنظومات القتالية الحديثة التى زودت بها القوات البحرية.

كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من رجال القوات البحرية، حيث بدأ اللقاء بكلمة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية أكد خلالها أن رجال القوات البحرية ماضون بكل قوة وحزم فى حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والتصدى لكل التهديدات البحرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بجهود رجال القوات البحرية فى حماية حدود الدولة وسواحلها، كما هنأهم بحلول العام الميلادى المجيد وشهر رجب المحرم، مؤكداً أن مصر ستظل بقيمها وثوابتها وبنسيجها الوطنى المترابط نموذجاً فريداً لكل الشعوب ورمزاً للتماسك والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل.

واستعرض الفريق أول عبد المجيد صقر خلال كلمته الأحداث الجارية فى ظل ماتموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة وانعكاساتها على أمن مصر القومى، مشيراً إلى أن قدرة وكفاءة القوات المسلحة ستظل الركيزة الأساسية وقوة الردع الحاسمة فى مواجهة كل التهديدات المحيطة، وأن رجال القوات المسلحة يمتلكون عقيدة راسخة وعزيمة وإصرار على الوفاء بالمهام الوطنية التى يحملون أمانتها فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.