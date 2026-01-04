كييف تعلن إسقاط 39 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 39 من أصل 52 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 52 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك وأوريول وبريانسك الروسية، ودونيتسك المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 39 طائرة مسيرة في شمال وشرق البلاد.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان، إنه "خلال الليلة الماضية، بين الساعة 23:30 بتوقيت موسكو، يوم 3 يناير من هذا العام، والساعة 7:00 صباح اليوم الأحد، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وأضاف البيان، أنه تم إسقاط "37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و22 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و11 أخرى فوق منطقة موسكو، من بينها 3 كانت تحلق باتجاه موسكو، وأربع فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتين مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلجورود وروستوف وأوريول".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.