266 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح إلى كرم سالم في طريقها إلى غزة

غادرت 266 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري اليوم الأحد، تجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية الإنسانية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري، لـ"الشروق"، أن الشاحنات حملت أصنافًا متعددة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، المقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وشملت الشاحنات: "66 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة، و89 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و6 شاحنات من دولة قطر، و57 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و10 شاحنات من بيت الزكاة، و25 شاحنة من دولة الإمارات، و5 شاحنات غاز، و8 شاحنات سولار".

كما أفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي بلغ 21.234 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدّر بنحو 305 آلاف طن تقريبًا، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 562 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 185 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فقد تم منذ 7 أكتوبر 2023 إدخال 37.412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طنًا من الغاز، و60.345 سولارًا، و1.266 بنزينًا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.