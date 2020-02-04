رئيس وزراء الإمارات يشيد بدور أمين عام مجلس التعاون الخليجي طوال فترة منصبه

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقدم الزياني- وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"- الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعم دولة الإمارات قيادة وحكومة لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على توحيد الصف وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وشعوبها.

وتمنى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، التوفيق والنجاح في عمله المستقبلي، وأشاد بأداء أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية طوال فترة شغله لهذا المنصب مع فريق عمله، ونشاطه الدؤوب لتحقيق أعلى درجات التعاون، والتنسيق بين الدول الأعضاء.

وأهدى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، درع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يرمز إلى الوحدة والشموخ.