سوناك يؤكد لزيلينسكي حرصه على وصول المعدات العسكرية لكييف في أسرع وقت

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حرصه على ضمان وصول المعدات العسكرية الدفاعية الخاصة بالمملكة المتحدة إلى خط المواجهة في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال محادثات بين سوناك وزيلينسكي، اليوم السبت، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على أهمية تسريع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا من أجل المساعدة في استغلال الفرصة لدفع القوات الروسية إلى التراجع.

من جانبه، قال زيلينسكي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه تحدث مع سوناك عن تعزيز قدرات الجيش الأوكراني وعلى الدعم الشامل لبلاده على المدى القصير والطويل، مشيرا إلى أنه أكد أيضا على أن ممثلي روسيا ليس لهم مكان في أولمبياد باريس عام 2024.