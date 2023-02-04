 روسيا تعلن عودة 63 أسيرا من أوكرانيا بعد إطلاق سراحهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعلن عودة 63 أسيرا من أوكرانيا بعد إطلاق سراحهم

وكالات:
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 10:46 ص | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 10:46 ص

أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع، اليوم السبت، أنه تم الإفراج عن 63 أسير حرب روسيا نتيجة لعملية مفاوضات معقدة مع أوكرانيا بوساطة من دولة الإمارات.

وذكرت الوكالات أن مجموعة العسكريين الروس المفرج عنهم تضم أفرادا من "الفئة الحساسة"، بحسب وكالة رويترز.
وأشاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية "بجهود الوساطة التي تبذلها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق سراح 50 أسيرا عسكريا روسيًا وإعادتهم إلى موسكو، فيما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، تنفيذ عملية تبادل أسرى مع روسيا نتج عنها إطلاق سراح 50 جنديا.

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