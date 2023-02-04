واشنطن تؤكد بدء أول عملية تحويل للأصول الروسية المصادرة لأوكرانيا لدعم إعادة الإعمار

أكد وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، اليوم السبت، بدء أول عملية لتحويل أموال روسية مصادرة، لاستخدامها من أجل مساعدة أوكرانيا.



وقال جارلاند ـ في تصريحات حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - "أعلن اليوم أنني سمحت بأول تحويل لأموال روسية مصادرة، موجهة إلى أوكرانيا، الأصول المصادرة جاءت في أعقاب توجيه الاتهام إلى الملياردير الروسي كونستانتين مالوفييف في أبريل الماضي وهو أحد المصادر الرئيسية لتمويل الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الأموال ستذهب إلى وزارة الخارجية لدعم الشعب الأوكراني.



من جهته، رحب المدعى العام الأوكراني أندريه كوستين بهذا التحويل مبلغ قيمته 5,4 ملايين دولار من أجل "إعادة إعمار أوكرانيا".



وكتب كوستين على تويتر" عانى جميع الأوكرانيين، بطريقة أو بأخرى، من هذه الحرب، يجب أن نضمن حصول الشعب الأوكراني على تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به".



وأعلنت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا دفعات عدة من العقوبات ضد شركات أو مواطنين روس، تهدف هذه العقوبات إلى تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة وحظر كل التعاملات بينهم وبين البنوك الأمريكية.