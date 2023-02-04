الأهلي ينسق مع قندوسي موعد ومكان انضمامه للتدريبات

فتحت إدارة النادي الأهلي اتصالًا مباشرًا مع أحمد قندوسي، المنضم حديثًا لصفوف الأحمر قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، لتحديد موعد انتظامه في تدريبات الأحمر.

ومن المُقرر أن ينتهي مشوار اللاعب أحمد قندوسي مع منتحب الجزائر المحلي في ساعة متأخرة من مساء اليوم، وتحديدًا بعد نهاية مباراة السنغال، في نهائي كأس الأمم الإفريقية للمحلية، على أن ينتظم بعدها في تدريبات ناديه الجديد، الأهلي.

وأخطرت إدارة الأهلي لاعب خط الوسط الجزائري أنها ستقوم بالتنسيق معه عقب نهاية مباراة ثعالب الصحراء أمام السنغال، موعد انتظامه في تدريبات الفريق.

وفضّل الأهلي تأجيل تحديد موعد انضمام قندوسي إلى تدريبات الأحمر، لما بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا للمحليين، وكذلك مباراة الفريق أمام سياتل ساوندرز، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وذلك من أجل الاختيار بين انضمامه لتدريبات الفريق في المغرب أو الطيران مباشرةً نحو القاهرة، وفقًا لنتيجة مواجهة الفريق الأمريكي الليلة.

وسيقوم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بعد التنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة ومارسيل كولر، المدير الفني غدًا الأحد، بإخطار أحمد قندوسي، بموعد ومكان الانتظام في التدريبات، على أن تبدأ رحلة سفر اللاعب في ساعة متأخرة من مساء غدًا أو صباح الإثنين، سواء للمغرب أو القاهرة.