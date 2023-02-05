النضج والمسؤولية يأتيان إما مع الوقت أو يعمل الناس عليه، ولكن هناك بعض الأزواج الذين لا يفعلون شيئا ليكونوا مسؤولين ويكتفون بالاعتماد على الآخرين، لذلك إذا كنتِ غير متأكدة، فإليكِ 5 علامات تدل أن زوجك رجل غير مسؤول، وذلك كما نشرها موقع "تايمز أوف إنديا".

* لا يفعل شيئاً في المنزل

إذا كنت أنت وبقية أفراد الأسرة يعتنون بالمنزل ولكن زوجك لا يفعل شيئًا حتى بعد الطلب منه، فهذا يدل أنك تعيشي مع زوج غير مسؤول.

* دائما متأخر

في بعض الأحيان يكون هذا أمرًا طبيعيًا، ولكن إذا كان زوجك دائما متأخر في كل حدث كبير، مثل موعد الولادة، فهو شخص غير مسؤول.

* أنت مجبر على فعل كل شيئ من أجله

يمكن للرجل المسؤول أن يفعل كل شيئ لنفسه، ولكن إذا اختار عدم ذلك، واعتمد على الآخرين، فهو غير مسؤول.

* لا يلتزم أبدا بمسؤولياته

إذا استمر زوجك في تقديم الوعود ولكنه يتغير في كل مرة، ولا يلتزم أبدًا بمواعيده والتزاماته، ويخيب ظنك في كل مرة، فهذه علامة على أنك متزوج من شريك غير مسؤول.

* لا يعرف الإدخار

إذا كان زوجك يتسوق وينفق المال بشكل غير مسؤول ولا يضيف شيئًا إلى حساب التوفير، فأنت في ورطة، وذلك لأن هناك أسرة يجب إدارتها، وإن لم يحدث ذلك، فأنت تعيش مع رجل غير مسؤول.