بدأ اليوم صناع مسلسل "كشف مستعجل"، تصوير العمل المكون من 15 حلقة، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، حصريا على منصة watch it.

مسلسل "كشف مستعجل" يدور في إطار لايت كوميدي، وينتمي لنوعية دراما البطولة الجماعية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، أبرزهم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن "توتا"، وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، في ثاني تعاون لهما مع كريم أبو ذكري، حيث شاركت هنادي في بطولة مسلسل "مكتوب عليا" رمضان الماضي، فيما شاركت إلهام وجدي في بطولة مسلسل "إيجار قديم" الذي عرض نهاية عام 2022.

كما يشارك نخبة من الجيل القديم وعلى رأسهم الفنانة ميمي جمال، والفنان أشرف عبد الغفور، والفنانة ليلى عز العرب، إضافة إلى محمد لطفي، ومحمد على رزق.

ويقدم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن "توتا" شخصيات جديدة خلال أحداث المسلسل، وهي أدوار أطباء نفسيين يمران بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، فيما تجسد هنادي مهنا خلال الأحداث شخصية شقيقة محمد عبد الرحمن وتعمل ممثلة وتمر بالعديد من المشكلات.

"كشف مستعجل" تأليف إيهاب بليبل، في ثاني تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد نجاح مسلسل "إيجار قديم"، ومن إخراج شادي الرملي.

الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" يعد خامس تعاون بين المنتج كريم أبو ذكري، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد نجاح تجاربه السابقة مع الشركة المتحدة في مسلسلات "الوصية"، "مكتوب عليا" خلال موسم رمضان في سنوات متفرقة، ومسلسلات "إيجار قديم" و"حلوة الدنيا سكر" خارج موسم رمضان.