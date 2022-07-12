أمير مرتضى: بلحاج يفكر في تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة القيد

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، آخر تطورات أزمة قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأبيض، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان اتحاد الكرة قد رفض في وقت سابق، قيد صفقات الزمالك الجديدة من بينها ناصر منسي وأحمد بلحاج، بسبب المديونيات التي تصل إلى 60 مليون جنيه عن صفقات سابقة ومستحقات.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه:«أتحدى اتحاد الكرة بأن هناك نادي في الدوري المصري لا يوجد عليه مديونيات لهم، ولكن لماذا تم وقف قيد صفقات الزمالك فقط!».

وأضاف: «وضع الزمالك من الناحية الإجرائية سليم 100%، لأننا سجلنا اللاعبين على السيستم قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وتلك هي مسؤولية النادي».

وتابع المشرف على الكرة بنادي الزمالك: «بينما قيد الصفقات الجديدة هي مسؤولية اتحاد الكرة، والزمالك ليس طرف مادام قمنا بتسجيل اللاعبين في الموعد المحدد قبل غلق باب القيد».

وأوضح: «تسجيل اللاعبين بعد نهاية فترة الانتقالات باطل وغير صحيح، ولماذا وافقتوا على خروج بطاقة إمام عاشور، ورفضتوا تسجيل صفقاتنا الجديدة!».

وأكمل أمير مرتضى: «كما وافق الاتحاد على قيد لاعبي الزمالك الناشئين بشكل طبيعي، ولا يوجد أحد في الاتحاد نتفاوض معه حاليًا، لأنهم في المغرب يشاهدون بطولة كأس العالم للأندية».

وأردف: «جميع أعضاء اتحاد الكرة في المغرب، ولا يوجد سوى شخص واحد في مصر وغير قادر على اتخاذ قرار استخراج كارنيهات الصفقات الجديدة، ومازالنا في انتظار عودتهم».

وواصل أمير مرتضى: «عندما يعود أعضاء الاتحاد ونتسلم كارنيهات اللاعبين الجدد، سنقوم بالتفاوض معهم على طرق تسديد المديونية، وأتمنى ألا يأخذ رئيس الاتحاد الأمور على محمل شخصي».

وأتم: «تعاقدنا مع لاعب أجنبي وهو أحمد بلحاج، ويفكر في تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة ويطالبهم بتعويض أيضًا، لأنه لن يلعب حتى نهاية الموسم إذا لم تُحل الأزمة، بسبب تعنت مسؤولي الاتحاد ضد الزمالك، وبالطبع سنقف بجانبه إذا أرد الحصول على حقه».