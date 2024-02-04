مدرب ريال مدريد السابق: صلاح سبب خروج مصر من الكان

أكد خوان خوسيه ماكيدا مدرب ريال مدريد السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر هو سبب خروج الفراعنة المبكر من كأس الأمم الأفريقية.

وقال ماكيدا في تصريحات خاصة عبر الزووم لقناة "القاهرة الإخبارية" برنامج الكان: " غياب صلاح للإصابة عن منتخب مصر كان له تأثيرا قويا للغاية على الفراعنة، وساهم بشكل كبير في خسارتهم لمباراة الكونغو ومن ثم توديع الكان، بالإضافة لتراجع مستوى أغلب اللاعبين".

وأضاف: " لا أحمل روي فيتوريا مسئولية الإخفاق وحده، فهو مدرب كبير وله اسم ومسيرة رائعة بالتدريب، ولكن العوامل عديدة لهذا الإخفاق منها غياب صلاح وتراجع مستوى أغلب اللاعبين".

يذكر أن مصر ودعت الكان من دور الـ١٦ في مفاجأة كبيرة بالبطولة، دون أن تحقق أي انتصار طوال ٤ مباريات لعبتها بكوت ديفوار.