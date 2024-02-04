رئيس جامعة بنها: تقديم كل أنواع الدعم الفني والمادي للكليات للحصول على الاعتماد البرامجي

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تقديم كل أنواع الدعم الفني والمادي لكليات الجامعة للحصول على الاعتماد البرامجي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء ذلك خلال حضوره ورشة عمل عن معايير الاعتماد البرامجي إصدار يوليو 2022، بحضور الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، ومديري وحدات ضمان الجودة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن ملف اعتماد البرامج بكليات الجامعة مهم في تدويل الجامعة من أجل عمل شراكات مع مؤسسات وجامعات أخرى، مشيرا إلى أنه يساهم في تحسين سمعة الجامعة، مؤكدا توافر سمات متميزة في ملف برامج اعتماد الكليات وبرامجها بالجامعة.

من جانبه قال مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، إن الورشة تناولت مناقشة مؤشرات وممارسات المعايير الجديدة الخاصة بالاعتماد البرامجي والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي صدرت في يوليو 2022 وتحتوي على 7 معايير بدلا من 11 معيارا في الإصدار القديم 2009، وذلك ضمن اهتمام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتحديث معايير الاعتماد لتواكب التغيرات العالمية وتركيز الاهتمام على الإجراءات والعمليات على أرض الواقع.