محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية في المحافظة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، أعمال التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، بحضور إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.



وأكد سرعة تنفيذ الخيمة البدوية المقامة على 480 مترا مربعا، بتصميم يحمل الهوية والطابع الواحاتي، ومراعاة الهوية البصرية في المباني الحكومية المختلفة، وكذلك سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمبنى الإداري للمحافظة.



وأشار الزملوط، إلى أنه سيتم إقامة مطبات صناعية بمحور 30 يونيو الدائري للحد من سرعة القيادة والحفاظ على سلامة المواطنين.



جدير بالذكر، أن العاصمة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد تعد نسخة جديدة من العاصمة الإدارية وأول عاصمة إدارية يتم إنشاؤها بالمحافظات، ومقامة على مساحة 101 فدان بمدينة الخارجة وتعمل بالطاقة الشمسية، وتضم أكبر مجمع حكومي مميكن للمديريات التابعة للوزارات المختلفة، وتعتمد على استخدام جميع أساليب التحول الرقمي الحديث في خدماتها.



يشار إلى أن المرحلة الأولى أقيمت على 38 فدانا بتكلفة تبلغ 400 مليون جنيه، وتشمل مباني للجهات الحكومية، ومباني للأنشطة التجارية، ومبنى للتعامل مع الجمهور وشبكة الطرق والمرافق، وتم استغلال المنطقة جنوب شرق مسجد الرحمن الرحيم على أول الطريق الدائري، لإنشاء مشروعات صيانة وخدمات سيارات وكافتيريا، بالإضافة إلى زراعة آلاف الأشجار، بجانب إنشاء أول منزل سكني نموذجي صديق للبيئة على مساحة 115 مترا، بالتعاون بين المحافظة وإحدى الجامعات كأول نموذج لمنزل اقتصادي يتم إنشاؤه بمواد بديلة تلائم البيئة، وتسهم في الحفاظ عليها كالطوب المضغوط والأسقف المختلطة بتصميم معتمد من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.