كشفت حركة حماس، أنها سترد قريبًا على المقترح الذي تلقته في إطار اجتماع باريس الذي عُقد مؤخرًا.



ونقلت قناة الجزيرة، عن مصدر في حماس - لم تسمه لكنّها وصفته بأنه قيادي - القول: «نحن في المرحلة النهائية للمشاورات الداخلية ومع الفصائل بشأن المقترح الذي تسلمناه وسنرد قريبًا»، دون مزيد من التفاصيل.



وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قد صرح أمس السبت، بأن الحركة أكّدت منذ بداية العدوان على قطاع غزة، أنها منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار تُفضي إلى وقف العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الحركة منفتحة على أي مبادرات تكفّ يد الاحتلال الإسرائيلي الذي عاث قتلاً، للمدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، ودماراً للبنية المدنية والحياة الإنسانية في قطاع غزة، ويواصل حربه في الضفة الغربية والقدس، وضد الأسرى في السجون.



وأشار إلى أن تسلمت مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي وتؤكّد أن النقاش والتشاور القيادي حوله يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاءٍ كلّيٍّ للعدوان على الشعب الفلسطيني، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال إلى خارج قطاع غزة.



وتابع: «نؤكد أن دراستنا للمقترح تستند أيضا على رفع الحصار المستمر على القطاع منذ 17 عاماً، وتأمين إيواء النازحين وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل جدّية للأسرى، والاقرار الدولي العملي بحق شعبنا بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».