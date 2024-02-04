كوريا الجنوبية تحث روسيا على وقف التعاون العسكري مع كوريا الشمالية

أعربت كوريا الجنوبية عن معارضتها للتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، خلال زيارة إلى سول، قام بها نائب وزير الخارجية أندري رودينكو.

وكان كيم جان، الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشئون السلام والأمن الكوري، قد التقى مع رودينكو أمس الأول الجمعة.

وقال كيم جان لرودينكو أن روسيا يتعين أن توقف على الفور التعاون العسكري مع كوريا الشمالية، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على الاستمرار في التواصل، فيما يتعلق بالأسلحة النووية الكورية الشمالية.

وتابعت الوزارة في بيان منفصل أن رودينكو التقى أيضا مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشونج بيونج-وون، في اليوم ذاته.

وأضاف البيان أن تشونج ضغط على روسيا لاتخاذ "إجراءات مسئولة" وطلب منها المساعدة في حماية حقوق الشركات والأفراد الكوريين الجنوبيين في روسيا.