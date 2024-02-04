نتنياهو : إسرائيل لن توافق على صفقة مع حماس بأي ثمن

صرّح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن إسرائيل لن توافق على أي اتفاق مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين "بأي ثمن".

وقال نتنياهو خلال الجلسة الحكومية: "محاولات تحرير المحتجزين مستمرة طوال الوقت، وكما أكدت في مجلس الوزراء، لن نوافق على أي صفقة مهما كان الثمن"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتابع: "وسائل الإعلام تكتب عن أشياء كثيرة يُزعم أننا اتفقنا عليها، على سبيل المثال، ما يتعلق بالإفراج عن الإرهابيين، نحن ببساطة لن نوافق على ذلك".

وزعم نتنياهو أنه "خلال العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قام بتصفية 17 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس، ومعظم الكتائب المتبقية موجودة في جنوب قطاع غزة وفي رفح، وسنصل إليها أيضا".

وأشار نتنياهو إلى أن "الحرب لن تنتهي على غزة قبل تحقيق جميع الأهداف المتمثلة بالقضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين، وضمان بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".