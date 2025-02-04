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- الفائدة لمحددي الدخل تتراوح بين 7.5% و8%.. ومتوسط الدخل 12%



عدل البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقاري لتتراوح أسعار الفائدة لمحدودي الدخل بين 7.5% و8%، بينما تبلغ 12% لمتوسطي الدخل، بحسب بيانات البنك المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يشار إلى أن نسب الفائدة في المبادرة سابقا كانت تتراوح بين 3-8%.

وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة.

ويمكن للمواطنين المستفيدين من المبادرة الاطلاع على التفاصيل الكاملة للشروط الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.