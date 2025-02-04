البرهان: اقتربنا من النصر الكامل بعد هزيمة الدعم السريع في كل تخوم الخرطوم

بعد تقدم الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أن الجيش اقترب من النصر الكامل بعد هزيمة قوات الدعم السريع.

وقال البرهان، من شرق النيل في خطابه للقوات المشاركة في تحرير الخرطوم اليوم الثلاثاء: «اقتربنا من النصر الكامل بعد دحر الميليشيا في كل تخوم العاصمة».

وبحسب موقع «الزاوية» السوداني، توعد البرهان خلال لقائه من القيادات العسكرية وقوات درع السودان، بـ«تنظيف الخرطوم من دنس المليشيا».

ودخل الجيش والقوات المساندة له خلال الساعات الماضية، إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية من ولاية الخرطوم، قادما من ولاية الجزيرة.

فيما أفاد مراسل فضائية «العربية/الحدث»، بأن منطقة (العيلَفون) جنوب شرقي الخرطوم شهدت توافد آليات للجيش في طريقها نحو العاصمة.

بينما أوضحت مصادر العربية/الحدث أن قوات الجيش ستفرض حصاراً على منطقة شرق النيل (حيث التحرك الأوسع للدعم السريع) قبيل أن تتقدم للتوغل في الخرطوم.



